Убийство за 200 рублей: схвачен мужчина, заколовший парикмахера шампуром в Москве

В Новой Москве раскрыли полицейскими по горячим следам жестокое убийство парикмахера. По имеющимся данным, преступление, получившее общественный резонанс благодаря размещенной в соцсетях видеозаписи, совершил клиент, недовольный классической стрижкой за 200 рублей.

Как сообщает "МК", убийство произошло около 17:30 в пятницу, 13 октября, в поселке Первомайское на территории Новой Москвы. В тот же вечер по подозрению в убийстве в соседнем Троицке задержали 26-летнего жителя одного из райцентров Кировской области. Сообщается, что мужчина по имени Павел ранее был дважды судим в родном регионе за кражи и неправомерное завладение автотранспортом.

По версии Белякова, за день до убийства молодой человек стригся в парикмахерской у Дастана Адеханова, но остался недоволен качеством работы. На следующий день он вернулся в салон, потребовал переделать стрижку, а затем вытащил парикмахера на улицу и трижды ударил принесенным с собой шампуром в сердце. От полученных ранений 24-летний Адеханов, приезжий из Узбекистана, скончался на месте.