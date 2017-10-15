Польша нашла запись взрыва на самописце с Ту-154 Качиньского

Польская комиссия обнаружила запись взрыва на одном из бортовых самописцев самолета Ту-154, на котором в 2010 году под Смоленском разбился президент страны Лех Качиньский. О новых данных польского расследования рассказал министр обороны Антоний Мацеревич.

Выводы эти пока не окончательные, следует из слов Мацеревича, которые приводит "Польское радио". Министр подчеркнул, что специалисты продолжают анализировать запись и стремятся исключить иные интерпретации, кроме взрыва.

Министр напомнил о выводах, содержащихся в ранее обнародованном докладе комиссии. "Мы определили, что произошел взрыв, который в итоге уничтожил самолет", - подчеркнул он, отметив, что есть и другие подробности крушения. "Сейчас мы знаем намного больше", - цитирует Мацеревича DW.

Члены правительственной комиссии начали работать в феврале 2016 года. В апреле 2017 года они выразили уверенность, что самолет Качиньского начал распадаться в воздухе еще до столкновения с деревьями на месте крушения. По словам главы Минобороны, выводы комиссии будут подготовлены до весны 2018 года. Он пообещал назвать ответственных за крушение самолета, передает newsru.com.

Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года. В итоге погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга. Делегация высокопоставленных лиц летела на траурные мероприятия в Катыни. Расследование вели как российская, так и польская сторона.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера пришла к выводу, что причиной катастрофы было "снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". Также в докладе комиссии среди причин крушения были упомянуты ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав новую комиссию по расследованию катастрофы.