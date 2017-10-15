Россиянка утопила машину банкира с Уолл-стрит в его же бассейне

Российская модель отомстила бросившему ее банкиру с Уолл-Стрит, утопив в бассейне его Mercedes S400 стоимостью примерно 55 тысяч долларов. Как пишет таблоид The New York Post, инцидент произошел на Багамских островах, где банкир по имени Гай Джентайл живет большую часть времени.

Он и 24-летняя российская модель Кристина Кучма, участница второго сезона шоу "Холостяк", обедали в ресторане, где и произошла их размолвка. Как рассказывает сам Джентайл, встречавшийся с девушкой около полутора лет, та попросила у него 50 тысяч долларов, чтобы начать собственный маркетинговый бизнес. Когда мужчина отказался, Кучма плеснула в него горячим зеленым чаем и убежала, прихватив ключи от машины.

Банкир, по его словам, уже подарил девушке брендовую сумочку, новый смартфон и дорогие наушники, но ее просьба о деньгах "несколько размыла границы между бизнесом и романтикой". Позже мужчина получил от подруги СМС на ломаном английском о том, что на заднем дворе дома ожидает сюрприз. Вернувшись домой только наутро, Джентайл, по его словам, обмер, увидев в бассейне свой "Мерседес" — его первой мыслью было то, что девушка осталась внутри. Однако выяснив, что салон автомобиля пуст, он подал заявление в полицию.