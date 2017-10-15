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В Подмосковье выпал первый снег
// фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
14:56, 15 Oct 2017
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На территории Московской области зафиксировано выпадение первого снега. Об этом рассказали в московском метеобюро.

Сегодня по Московской области местами к дождю примешивался мокрый снег — это действительно так и есть, — сообщила собеседник агентства РИА Новости.

Она добавила, что в регион поступает холодный воздух — на уровне 1,5 километра температура держится в пределах минус 2-3 градусов, что создает условия для образования отдельных снежинок.




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