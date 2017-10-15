В Подмосковье выпал первый снег

На территории Московской области зафиксировано выпадение первого снега. Об этом рассказали в московском метеобюро.

Сегодня по Московской области местами к дождю примешивался мокрый снег — это действительно так и есть , — сообщила собеседник агентства РИА Новости.

Она добавила, что в регион поступает холодный воздух — на уровне 1,5 километра температура держится в пределах минус 2-3 градусов, что создает условия для образования отдельных снежинок.