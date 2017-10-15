Аэропорт, расположенный на принадлежащем Великобритании острове Святой Елены, 14 октября принял свой первый регулярный пассажирский рейс.
На острове приземлился лайнер южноафриканской компании SA Airlines, который совершил шестичасовой перелет из Йоханнесбурга. На борту самолета находились 78 человек. Такие рейсы планируется сделать еженедельными.
На острове Святой Елены проживает около 4,5 тысячи человек. Строительство аэропорта обошлось казне Великобритании в 285 миллионов фунтов стерлингов. При этом конструкторы допустили ряд просчетов, вследствие чего авиагавань некоторое время не могла принимать крупные воздушные суда. Из-за этого аэропорт в британских СМИ получил название «самого бесполезного в мире».
Впервые пассажирский самолет приземлился в аэропорту только через год после его постройки, в мае 2017-го.
Остров Святой Елены известен благодаря Наполеону Бонапарту, который провел здесь в изгнании свои последние годы. Туристическая индустрия острова в большой степени основана именно на этом аспекте его истории, отмечает Лента.ру.
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авторы DW