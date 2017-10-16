Взрыв в Могадишо: число жертв выросло до 276, сотни ранены

Число погибших в результате взрыва в Могадишо выросло до 276 человек, пострадало около 300 человек, сообщили власти страны.

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо у входа в гостиницу "Сафари". Она рухнула, а под развалинами остались люди

"К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки "Аш-Шабаб" в Могадишо", - написал в "Твиттере" министр информации Сомали Абдирахман Осман.

Это самый масштабный теракт в Сомали с тех пор, как исламистская группировка "Аш-Шабаб" начала свою деятельность в 2007 году, передает ВВС.

"Аш-Шабаб" тесно связана с террористической группировкой "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Президент Сомали Мохаммед Абдуллахи Мохаммед объявил трехдневный траур в стране.

Местная пресса сообщает, что на месте взрыва в воскресенье собирались родственники пропавших без вести в надежде найти своих близких.