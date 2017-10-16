Предотвращено покушение на члена компартии Приднестровья Олега Хоржана

В ночь с 14 на 15 октября была предотвращена попытка покушения на Председателя ЦК ПКП, депутата Верховного Совета Олега Хоржана, сообщает сайт Коммунистической партии Приднестровья.

Информацию о готовящемся покушении, для пресс-службы ЦК ПКП, подтвердили ряд высокопоставленных источников в Российской Федерации.

"Сведения о готовящемся покушении изначально стали известны представителям спецслужб РФ, после чего они по своим каналам смогли выйти на заказчиков преступления в Приднестровье, и убедить их отказаться от его исполнения" - говорится в сообщении для прессы на сайте приднестровских коммунистов.

Напомним, Олег Хоржан был подвергнут жесткой критике в Приднестровье за свое участие во встрече представителей гражданского общества Приднестровья с президентом Молдовы Игорем Додоном, состоявшуюся 7 октября в загородной резиденции в селе Голерканы.

Мероприятие проходило в рамках реализуемой Кишиневом программы создания общественной платформы по примирению и согласию жителей берегов Днестра, сообщает point.md