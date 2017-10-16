Лондонская полиция расследует ряд обвинений в сексуальном домогательстве, предъявленных Харви Вайнштейну.
По словам полиции, речь идет об инцидентах с тремя разными женщинами, которые якобы имели место в конце 1980-х годов, в 1992 году, а также в 2010, 2011 и 2015 годах.
Полиция расследует сообщения о том, что женщины стали жертвами домогательств, которые происходили в трех районах Лондона - Вестминстере, Кэмдене и в западной части Лондона.
Сам Харви Вайнштейн категорически отрицает, что занимался сексом с женщинами без их согласия. Пока никто не был задержан в связи с этими новыми обвинениями.
Прошлое Вайнштейна также рассматривает полиция Нью-Йорка, где несколько женщин обвиняют его в изнасиловании и домогательствах.
В сексуальных преступлениях Вайнштейна обвиняют более 20 женщин, среди них актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн.
Вайнштейн, один из самых известных продюсеров Голливуда, работал над такими фильмами, как "Влюбленный Шекспир", "Король говорит!", "Криминальное чтиво" и "Джанго освобожденный".
Фильмы, снятые при продюсерском участии Вайнштейна, получили более 300 номинаций и 81 премию "Оскар". В субботу американская академия кинематографических искусств и наук, которая ежегодно присуждает премии "Оскар", исключила из своего состава Харви Вайнштейна, отмечает ВВС.
В заявлении академии говорится, что совет директоров проголосовал за решение подавляющим большинством голосов. В совет входят многие голливудские звезды, такие как Том Хэнкс и Вупи Голдберг.
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ОВЕН
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День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно покупать валюту.
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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авторы DW