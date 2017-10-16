Полиция Лондона расследует обвинения против Харви Вайнштейна

Лондонская полиция расследует ряд обвинений в сексуальном домогательстве, предъявленных Харви Вайнштейну.

По словам полиции, речь идет об инцидентах с тремя разными женщинами, которые якобы имели место в конце 1980-х годов, в 1992 году, а также в 2010, 2011 и 2015 годах.

Полиция расследует сообщения о том, что женщины стали жертвами домогательств, которые происходили в трех районах Лондона - Вестминстере, Кэмдене и в западной части Лондона.

Сам Харви Вайнштейн категорически отрицает, что занимался сексом с женщинами без их согласия. Пока никто не был задержан в связи с этими новыми обвинениями.

Прошлое Вайнштейна также рассматривает полиция Нью-Йорка, где несколько женщин обвиняют его в изнасиловании и домогательствах.

В сексуальных преступлениях Вайнштейна обвиняют более 20 женщин, среди них актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн.

Вайнштейн, один из самых известных продюсеров Голливуда, работал над такими фильмами, как "Влюбленный Шекспир", "Король говорит!", "Криминальное чтиво" и "Джанго освобожденный".

Фильмы, снятые при продюсерском участии Вайнштейна, получили более 300 номинаций и 81 премию "Оскар". В субботу американская академия кинематографических искусств и наук, которая ежегодно присуждает премии "Оскар", исключила из своего состава Харви Вайнштейна, отмечает ВВС.

В заявлении академии говорится, что совет директоров проголосовал за решение подавляющим большинством голосов. В совет входят многие голливудские звезды, такие как Том Хэнкс и Вупи Голдберг.