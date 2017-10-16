Референдум об отставке Дорина Киртоакэ: одобрено постановление о местах размещения агитации

Муниципальный совет одобрил постановление о местах для размещения агитации на референдуме 19 ноября. Там, где нет специальных стоек, плакаты разрешается клеить на временные металлические и бетонные заборы.

Однако, специальные стойки есть только в Центре и на Рышкановке, а в пригородах мэры позаботились об организации мест для размещения агитационных материалов. В Ставченах, к примеру, их 20.



"Во всех учреждениях, учебных заведениях, на перекрестках, в общественных местах установлены панно, все одинаковые. Людям нет надобности клеить объявления на заборы, дома и машины", - рассказал мэр Ставчен Валентин Сытник.



Центризбирком разрешает клеить листовки на заборы только с согласия владельцев.



"Любые листовки запрещено клеить в общественном транспорте. Нельзя оклеивать памятники, здания и помещения, имеющие историческую или архитектурную ценность", - заявил секретарь ЦИК Вячеслав Агриророае.



О нарушениях нужно следует сообщать в Центральную избирательную комиссию.



"Участники референдума могут обращаться в суд того района, к которому относится тот или иной избирательный округ, где были зарегистрированы нарушения", - сказал секретарь ЦИК Вячеслав Агриророае.



Референдум по вопросу об отстранении Дорина Киртоакэ с должности мэра столицы состоится 19 ноября. На его проведение городского бюджета выделят почти девять миллионов леев.