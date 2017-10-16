Трудились над реализацией идеи четыре месяца. Весит уличная скульптура 300 килограммов, а стоит - 70 тысяч леев.



Также в День города в Кишиневе появились постоянные обитатели пешеходной улицы. Парень, который ждет девушку, прислонившись к столбу, и спешащая к нему юная красавица - она бежит босиком, неся в руках легкие туфли на каблуках. Эта двойная городская скульптура стала недвусмысленным намеком, что гулять по улице Евгения Доги в модельной обуви неудобно и опасно.