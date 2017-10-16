Молдавский импорт вырос на 18,7% за год

В период с января по август 2017 года импорт товаров составил 3 008 млн долларов США, что на 18,7% больше, чем за тот же период 2016 года.

Объем импорта из стран Евросоюза (ЕС-28) достиг цифры в 1 498,6 млн долларов США (на 18,7% больше, чем в тот же период 2016 года), что составляет 49,8% от общего объема импорта (49,8% - в январе-августе 2016 года), передает tv8.md.

Импорт товаров из стран СНГ был равен 742,1 млн долларов США (на 17,4% больше, чем в январе-августе 2016 года), что составляет 24,7% от общего объема импорта.

Сравнительный анализ эволюции импорта по странам за период январь-август 2017 года и 2016 года показывает увеличение импорта из Украины, Румынии, Китая, Германии, Италии, России и т. д.

Больше всего товаров было ввезено в Республику Молдова из следующих 10 стран:

1. Румыния - 426 259,92 тыс. долларов США;

2. Российская Федерация - 343 234,52 тыс. долларов США;

3. Украина - 321 407,82 тыс. долларов США;

4. Германия - 243 960,15 тыс. долларов США;

5. Италия - 216 869,21 тыс. долларов США;

6. Польша - 99 455,76 тыс. долларов США;

7. Франция - 77 331,49 тыс. долларов США;

8. Беларусь - 73 469,63 тыс. долларов США;

9. Венгрия - 62 908,40 тыс. долларов США;

10. Австрия - 50 418,08 тыс. долларов США.

В тоже время снизились поставки из Израиля и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В первые восемь месяцев 2017 года увеличился импорт нефти, нефтепродуктов и сопутствующих товаров, электроэнергии, медицинской и фармацевтической продукции, машин, электрооборудования и его запчастей, обуви и других товаров.

В тоже время снизился объем импорта газа и промышленных продуктов, полученных из газа и переработанного каучука.

Дефицит торгового баланса в августе 2017 года составил 221,7 млн долларов США, что на 16,5 млн долларов США (+8,0%) больше, чем в июле 2017 года. По сравнению с августом 2016 года, в последнем месяце лета 2017 года баланс внешней торговли увеличился на 38,6 млн долларов США (+21,1%).