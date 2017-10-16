Заявление Трампа подстегнуло цены на нефть

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на заявлениях президента США Дональда Трампа по иранской ядерной сделке, а также из-за ситуации в Ираке.

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,05%, до 57,77 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,82% — до 51,87 доллара за баррель.

Так, в пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Также президент США пообещал новые санкции против Ирана за поддержку терроризма, передает korrespondent.net.