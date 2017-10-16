В США произошел взрыв на нефтяной платформе

В результате взрыва на нефтяной платформе на озере Пончартрейн в американском штате Луизиана пострадали шесть человек, сообщает Times-Picayune со ссылкой на полицию.

Представитель департамента полиции города Кеннер Брайан Макгрегор сообщил, что речь идет только о подтвержденном числе пострадавших, однако их количество может возрасти.

К месту взрыва, где до сих виднеется пламя, направлены лодки со спасателями.

Информация о жертвах в результате взрыва пока не поступала, передает korrespondent.net.