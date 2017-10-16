В Чернобыльской зоне задержали сталкеров

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС правоохранители задержали три группы сталкеров, среди которых оказались два гражданина России, Об этом сообщила в Facebook пресс-служба главного управления полиции по Киевской области.

Первую группу сталкеров, которая состояла из четырех человек обнаружили в районе караула Терехи. Вторую группу в составе трех человек задержали в отселенной Припяти.

Россияне были обнаружены в третьей группе сталкеров, незаконно проникших на территорию зоны отчуждения в районе села Залесье. Среди пятерых задержанных молодых людей были 24-летний житель Москвы и 28-летний житель Санкт-Петербурга.

Нарушителей доставили в полицию и оформили административные протоколы. Сталкерам грозит наказание в виде штрафа, передает korrespondent.net.