Умер актер Дмитрий Марьянов

Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.

Произошло это по пути в больницу подмосковного города Лобня. Артист почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда возвращался в Москву с дачи на автомобиле. Друзья, находившиеся с ним в машине, остановились на посту ГИБДД и в сопровождении полиции поехали в больницу.

Причиной смерти актера, предположительно, стала тромбоэмболия. При осмотре тела внешних признаков насильственной смерти выявлено не было, передает Лента.ру.