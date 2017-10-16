Президент движения "Воевод": изменение 13 статьи Конституции приведет к дестабилизации

Национальное движение «Воевод» и Молодежное движение «Последователи Штефана» выступили против желания некоторых депутатов молдавского парламента изменить статью 13 Конституции Республики Молдова включением с нее синтагмы «румынский язык».

Об этом сообщил корреспонденту Новости-Молдова президент движения «Воевод» Николай Паскару.

По его словам, существует стопроцентная историческая аргументация того, что в Молдове периода Средних веков, Нового и новейшего времени название родного языка молдаван – молдавский.

«Мы считаем, что желание изменить название языка приведет к дестабилизации в стране. Эта инициатива принадлежит либерально-демократической партии, которая имеет сегодня нулевой рейтинг, а представители этого политформирования участвовали в выводе государственных денег из Молдовы за рубеж. Усматриваем в нынешних действиях этих политиков желание привлечь к себе как можно больше внимания, чтобы вернуть себе популярность», — отметил Паскару.

Он призвал граждан Молдовы и другие общественные силы поддержать озвученную им позицию и «не поддаваться на популистские инициативы».