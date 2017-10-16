Выросло количество случаев ОРВИ среди жителей Кишинева

Количество случаев острых респираторно-вирусных инфекций в Кишинэу за прошедшую неделю увеличились на 70%. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения столичной примэрии Михай Молдовану по завершении сегодняшнего заседания мэрии.

По его словам, большинство заболевших ОРВИ – дети. Кампания по вакцинации против гриппа идет полным ходом.

«В этом году муниципалитет получил 33 600 доз вакцины, и 30% из них уже использовали. Крайний срок окончания кампании по иммунизации – конец октября, так как очень важно, чтобы вакцинация проводилась до появления случаев гриппа. В этом году мы сможем охватить больше людей из групп риска, я имею в виду детей и пожилых людей с хроническими патологиями, а также работников, которые находятся в контакте с детьми», - рассказал Молдовану.

Врачи обращают внимание населения на необходимость употреблять в пищу как можно больше фруктов и овощей, избегать переполненных мест, не употреблять алкоголь и не курить, а при первых симптомах заболевания обращаться за медицинской помощью, передает Молдпрес.

В этом году Республика Молдова получила партию в 200 тысяч доз вакцины против гриппа от организации из США.