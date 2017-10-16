Тела погибших в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре помогут доставить на родину

Премьер-министр Павел Филип поручил ответственным учреждениям, представители которых входят в состав кризисного центра, обеспечить доставку на родину тел четырех погибших в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре. Двое граждан Молдовы выжили в крушении.

"Жизни пострадавших вне опасности. Французская армия отвезла их во французский госпиталь", - сообщил глава МИД Андрей Галбур.

Самолёт, перевозивший системы кондиционирования воздуха, вылетел из столицы Буркина-Фасо Уагаду́гу и должен был приземлиться в Абиджа́не. Однако он исчез с радаров, не дотянув 500 метров до взлётно-посадочной полосы.



"Я разговаривал с пострадавшими механиками. Оба находятся в госпитале. Они сказали, что уже шли на посадку, когда все случилось. Двигатели были в норме, все было в порядке", - сказал замглавы Valan International Виктор Шкёпу.



Причина крушения выясняется. По предварительной версии, катастрофу вызвали неблагоприятные метеоусловия - была буря с грозой.