Обрушение дома в Индии: минимум шесть погибших

В результате обрушения жилого здания в индийском городе Бангалор по меньшей мере шесть человек погибли, сообщил министр внутренних дел штата Карнатака Рамалинга Редди, передает агентство ANI.

Инцидент произошел в понедельник около 06.30 утра по местному времени в районе Иджипура столицы штата Карнатака.

Изначально СМИ сообщали со ссылкой на пожарные службы, что трехэтажное здание обрушилось в результате взрыва газового баллона. Однако министр Редди отметил, что, по его информации, газовые баллоны на первом и втором этаже "были пустые, поэтому маловероятно, что здание обрушилось в результате взрыва".



На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под обломками еще могут находиться люди, передает korrespondent.net.