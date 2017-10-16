Дорин Киртоакэ хочет принять участие в референдуме

Дорин Киртоакэ подал в окружной избирательный совет ходатайство о регистрации в качестве участника референдума, который состоится 19 ноября 2017 года.

Лидер фракции Либеральной партии в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан сообщил, что лично подал документы Киртоакэ в окружной избирательный совет после того, как отстраненный примар поручил ему это сделать на основании доверенности.

Сегодня, 16 октября, в 16:00, окружной избирательный совет должен будет принять решение о регистрации Дорина Киртоакэ в качестве участника референдума. В случае отказа, либералы утверждают, что подадут документы на участие в плебисците от имени политического формирования, чтобы ЛП стала участницей референдума.

До настоящего времени для участия в плебисците зарегистрировались только социалисты.

Референдум, в рамках которого жители столицы ответят на вопрос, хотят ли они отставки Киртоакэ, пройдет 19 ноября. ЛП сообщила о том, что будет его бойкотировать, а PAS, PUN и демократы утверждают, что не примут в нем участия.

Дорин Киртоакэ находится под домашним арестом с конца мая 2017 года. Его имя фигурирует в деле о платных парковках столицы. Киртоакэ обвиняется в извлечении выгоды из влияния и взяточничестве.