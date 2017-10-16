Под Харьковом найдено тело сооснователя "Азова"

В лесу в Харьковской области Украины найдено тело одного из основателей полка "Азов" Виталия Княжеского. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в Facebook.

"Говорят, самоубийство… Не могу поверить, не укладывается в голове!" — написал парламентарий.

По данным депутата, который знал погибшего, Княжевский был одним из активистов организации "Патриот Украины", весной 2014 года принимал активное участие в борьбе в событиях в Харькове, был одним из старшин первого состава батальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело. Княжевский отвечал за вооружение подразделения.

В полиции подтвердили сообщение о предполагаемом самоубийстве, добавив, что, по предварительным данным, тело нашли еще 13 октября недалеко от заправки.

"С места происшествия полицейские изъяли оружие и другие вещественные доказательства", — говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело с предварительной квалификацией по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

В то же время, пресс-служба "Азова" сообщает, что "трагически ушел из жизни Виталий Княжеский", который в "Азове" был с первого дня, и "постоянно рвался в бой, ни единой операции батальона не прошло без его участия", передает korrespondent.net.

"Азов" был сформирован из добровольцев в мае 2014 года в Мариуполе в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения МВД. В сентябре 2014 года подразделение было развёрнуто в полк, в ноябре 2014 года — переведено в линейное подразделение специального назначения в составе воинской части № 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии.