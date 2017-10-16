Частое окрашивание волос может способствовать развитию рака

Врач лондонской больницы Princess Grace Hospital профессор Кефан Мокбел заявил, что окрашивание волос чаще шести раз в год увеличивает вероятность заболеть раком молочной железы.

Хирург изучил истории болезни пациенток, страдающих от рака груди, и пришел к выводу, что у женщин с окрашенными волосами на 14% обнаруживают данное заболевание.

"Наши исследования выявили статистическую связь между воздействием красителей для волос и возникновением онкологического заболевания молочной железы. Я бы рекомендовал уменьшить воздействие на волосы синтетических красителей до шести раз в год и регулярно проходить обследование у специалистов", − отметил Мокбел.