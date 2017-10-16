Предприятие „Apă-Canal Chişinău” отмечает, что поставка питьевой воды будет прекращена на улицах Х. Ботев, 1/2, 5-13, 11-23, в том числе с дробью; Дачия, 28/3, 12-16, в том числе с дробью; Куза-Водэ, 20-28, в том числе с дробью; Индепенденцей, 7-9, в том числе с дробью; Траян, 3 и Теилор, 8. Воды не будет с 09.00 до 17.00 в связи с проведением работ по замене кранов и счетчиков, передает IPN.



Во вторник, с 09.00 до 19.00, в городе Ватра запланированы работы по замене водопровода. В результате будет прекращена подача воды на улицах М. Эминеску, Лучафэрул и Штефан-Водэ, 37-59.



С 09.00 до 17.00 запланированы работы по промыванию водонапорных башен и в результате будет прекращена подача воды на улицах Комуна дин Парис, 1, 3, А. Матеевич, Штефан чел Маре, Виилор, Сфатул Цэрий, Каля Быкулуй и Гидигич, а так же на улицах Фынтыницей и Тинеретулуй в городе Ватра.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения.



После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.