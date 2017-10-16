ДТП в Унгенском районе: погиб водитель

Один человек погиб, двое пострадали в автокатастрофе в Унгенском районе. Случилась авария вчера вечером на трассе близ села Меделены.

Автомобиль на высокой скорости врезался в дерево. 44-летний водитель скончался на месте, пассажиров с различными травмами доставили в больницу. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

В полиции говорят, что водитель не справился с управлением. Ведется следствие.