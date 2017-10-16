Урожай винограда будет больше прошлогоднего

В этом году будет собрано около 620 тысяч тонн винограда, из которых порядка 110 тысяч тонн – столовые сорта. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий Быткэ.

Чиновник сообщил, что урожай текущего года выше, чем в предыдущем году, когда он составил 615,7 тыс. тонн, передает Молдпрес.

«Из нынешнего урожая уже экспортировано 7,2 тонны винограда. В начале этого года фермеры также продали 23 тыс. тонн винограда, хранящегося в холодильниках. Основными направлениями экспорта отечественного винограда являются страны Европейского союза, в том числе Румыния. Кроме того, продукция экспортировалась в Беларусь и Россию», - уточнил министр.

В этом году площадь виноградников всех категорий хозяйств, включая подсобные хозяйства населения, составляет около 135 тыс. гектаров.

Столовый виноград продается как на внутреннем рынке, так и экспортируется. Оптовые цены на местном рынке в начале сбора урожая в зависимости от качества сортов и винограда варьировались от 9 до 12 леев/кг. При экспорте европейские сорта винограда поставляются по цене 8-12 леев/кг, а сорта типа «Изабелла» – 5,5-6 леев/кг.

С точки зрения административно-территориальных единиц, более быстрыми темпами идет уборка урожая винограда в Кагульском, Каушанском, Яловенском, Хынчештском районах и Гагаузии.