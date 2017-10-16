Кто подключен к теплу в Кишиневе: последние данные

Более 100 столичных детских садов из 145 уже подключены к теплу, сообщила руководитель пресс-службы "Термоэлектрики" Елена Жунгинэ.

Также в городе к отоплению подключены 19 больниц, два вуза, 28 частных домов, 43 хозяйствующих субъекта и 50 многоквартирных жилых домов. «До сегодняшнего дня 29 из 190 школ столицы пользуются теплом», - сказала пресс-секретарь.

«Все бюджетные учреждения города подготовлены системы и подписаны технические паспорта для подключения к отоплению». Более чем у 90% домов Кишинэу документы готовы к подключению. «Чтобы подключить здания к отоплению, администраторы учреждений или управдомы должны подать заявку в филиалы АО «Термоэлектрика» в соответствующем секторе Кишинэу. И в течение трех часов начнется подача тепла», - уточнила Жунгинэ.

Одновременно с потеплением на улице специалисты предприятия настроят систему отопления по другим параметрам, многие жилые дома столицы оснащены автоматическими системами регулирования тепла, передает Молдпрес.