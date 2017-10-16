Акт приема-передачи выполненных работ по ремонту проспекта Штефана чел Маре будет подписан лишь через год

Муниципальные власти подпишут акт приема-передачи выполненных работ по капитальному ремонту проспекта Штефана чел Маре только через год, и то при условии, если подрядчик ликвидирует все обнаруженные нарушения и недостатки.

Об этом на заседании муниципальных служб мэрии 16 октября заявил и. о. мэра Нистор Грозаву, передает newsmaker.md

«Официального открытия не будет. После завершения ремонтных работ специальная комиссия подпишет протокол. Через год, после устранения всех недоработок, возможно, будет подписан акт приема-передачи. На сегодняшний день все эти недоработки идентифицированы и находятся в муниципальном управлении транспорта и путей сообщения», — сказал Грозаву. По его словам, до конца августа следующего года все недостатки подрядчик должен устранить.

И. о. мэра добавил, что недоработки обнаружились не только на проспекте, но и на отремонтированных улицах Александри и Негруццы. «В частности, на некоторых участках ливневых стоков просел нижний слой, есть несколько столбов, которые необходимо эвакуировать. Кроме того, в некоторых местх отсутствует тротуар», — пояснил Грозаву.

Все три улицы, напомним, начали ремонтировать в 2014 году. Это первая часть проекта реабилитации городских улиц, финансируемая Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

Проект мэрии «Городские дороги» предусматривает капитальный ремонт 14,3 км столичных дорог — это шесть центральных улица. Общая стоимость проекта €32,7 млн.

Бульвары Штефана чел Маре, Негруцци и улицу Василе Александри ремонтировала румынская компания Delta ACM-93. Многие мунсоветники не раз высказывали недовольство и недоумение выбором подрядчика и процессом выполнения ремонта.