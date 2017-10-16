"Hogwarts express" спас семью в Шотландии. ФОТО

Паровоз из фильмов о Гарри Поттере помог многодетному семейству выбраться с Шотландского нагорья.

Джон и Хелен Клюэтт с четырьмя детьми возрастом от шести до 12 лет отдыхали в лесном домике в шотландском местечке Лохабер. Разлившаяся река унесла байдарку, на которой они приплыли. Чтобы выбраться оттуда без нее, требовался долгий пеший переход по болоту.





Джон Клюэтт дозвонился до полиции и попросил помочь. Полиция связалась с железной дорогой и договорилась, что ближайший поезд, идущий по линии в 400 метрах от домика, остановится и подберет туристов, передает Лента.ру.

К удивлению семейства, за ними приехал паровоз Jacobite, который показывали в фильмах о Гарри Поттере. В кино он играл роль Хогвартского экспресса — поезда, который возит студентов в волшебную школу.