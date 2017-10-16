Ученые рассказали о существах, которые могут жить на Марсе

Исследовательская группа из университета Лидса (Великобритания) в рамках эксперимента воссоздала почву Марса и выяснила, что на Красной планете может существовать жидкая вода, а значит — и живые организмы.

Температура поверхности Марса не превышает 20°C на экваторе и достигает -153°C на полюсах. При средней температуре на планете в -55°C вода не может существовать в жидком виде. Однако в марсианских образцах почвы, собранных Phoenix Lander в 2009 году, обнаружили кальций и мощные окислители, в том числе перхлорат магния, которые могут выдержать эти низкие температуры.

Находка позволила сделать предположение, что потоки перхлоратного раствора могут быть причиной «речных долин» и других выветриваний, наблюдаемых на поверхности Марса, пишет Daily Mail.

Исследовав структуру воды в растворе перхлората магния, эксперты обнаружили, что соли предотвращают ее замерзание. Это, по словам ученых, может объяснить появление речных русел на Марсе.

Лорна Дугал из университета Лидса считает, что если на Красной планете есть вода, соответствующая воссозданной во время эксперимента на Земле, то у ученых есть шансы найти на Марсе организмы, адаптировавшиеся к жизни при сверхвысоком давлении. По ее словам, эти организмы могут быть похожи на микробов-пьезофилов, живущих на дне океанов Земли или в глубинных слоях пород, например в вулканической породе на Гавайях, передает Моя планета.

«Открытие подчеркивает важность изучения жизни в экстремальных условиях как в наземной, так и в неземной среде, чтобы мы могли полностью понять естественные пределы жизни», — добавила Дугал.