Папа Франциск канонизировал еще 35 католических святых

В ходе церемонии, прошедшей на площади Святого Петра в Риме, Папа Римский Франциск канонизировал 35 новых католических святых. В их число вошли 33 христианских мученика, погибших за свою веру в Новом Свете, включая троих детей.

Канонизация состоялась в присутствии десятков тысяч зрителей 15 октября, сообщает Daily Mail. Одновременно папа сообщил о созыве в 2019 году синода епископов из стран Амазонии, чтобы обсудить с ними ситуацию с католической церковью в регионе и положение местных аборигенов.

Одним из канонизированных папой детей стал Христофоро, обращенный в христианство монахами-францисканцами и убитый за это собственным отцом, вождем местного племени, в возрасте 13 лет в 1527 году. Еще двое детей-мучеников, Антонио и Хуан, были крещены доминиканскими миссионерами и убиты за это в 1529 году в возрасте 12 и 13 лет. Эти дети считаются первыми христианами, погибшими за свою веру в Новом Свете.

Также были канонизированы 30 мучеников, погибших в Бразилии в 1645 году. В их число вошли два португальских миссионера и 28 новообращенных христиан. Все они были убиты голландскими солдатами в ходе кампании по преследованию католиков.

Помимо этого к лику святых причислили священника из Испании Фаустино Мигеза, жившего на рубеже XIX-XX веков и итальянского священнослужителя Анджело д'Акри, который умер в 1739 году, передает Вести.ру.