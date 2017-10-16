Сильный ветер и ливни обрушились на канадскую провинцию

На юге канадской провинции Онтарио из-за сильного ветра и проливных дождей около 34 тысяч жителей остались без электричества.

Больше всего пострадал крупнейший мегаполис Канады Торонто и его пригороды. Там без света находятся около 25 тысяч человек. В городе Ватерлоо порывы ветра повалили четыре строящихся дома

В результате непогоды были повалены сотни деревьев, в некоторых местах закрыто движение по автотрассам. Сообщается о десятках поврежденных автомобилей.



По данным Национального метеобюро, скорость ветра достигала 22 метров в секунду, передает Вести.ру.