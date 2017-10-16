Как уточняется, жертвы стихии оказались в огненной ловушке, передвигаясь неподалеку от города Нигран на автомобиле.

В настоящее время на территории региона зарегистрировано 17 очагов возгорания. Их ликвидируют около 350 пожарных и 200 военных. Глава региона Альберто Нуньес Фейхоо отметил, что причиной нескольких пожаров являются поджоги.

Один из крупнейших городов Галисии – Виго – окружен огнем. Там была проведена эвакуация завода автокомпании Peugeot и одного из торговых центров города, а также приостановлено железнодорожное сообщение между Виго и Барселоной, передает Вести.ру.

Согласно прогнозам синоптиков сегодня должно начаться похолодание. Власти региона надеются, что оно поможет в борьбе со стихией