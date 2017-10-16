Российского художника-акциониста Петра Павленского задержали в Париже после поджога входа в Банк Франции. Об этом сообщила фотограф Капуцин Анри, снимавшая акцию. По её словам, Павленского задержали примерно в 4:10 ночи.
Другим снимком поделилась активистка Сара Константин (Sarah Constantin). Она отметила, что акция направлена на «разрастание огня революции по всему миру». Согласно описанию цели акции в фотобанке Divergence Images, Павленский осуждает «банкиров, занявших место монархов» и призывает к «Великой французской революции», передает tjournal.ru.
В ноябре 2015 года Петра Павленского задержали в Москве за акцию под названием «Угроза». Она заключалась в поджоге центрального входа в здание ФСБ на Лубянке.
В январе 2017 года Павленский уехал из России во Францию после того, как в отношении него началась доследственная проверка по делу о насильственных действиях сексуального характера. В мае 2017 года он получил политическое убежище.
Комментарии
- Рыбака едва удалось спасти после поцелуя с рыбой
- Дерево, горящее изнутри. ФОТО
- "Hogwarts express" спас семью в Шотландии. ФОТО
- Акт приема-передачи выполненных работ по ремонту проспекта Штефана чел Маре будет подписан лишь через год
- Под Харьковом найдено тело сооснователя "Азова"
- Грузовое судно врезалось в причал под Одессой
- В Чернобыльской зоне задержали сталкеров
- Под Петербургом восьмилетняя девочка объявила себя "шахидкой"
- "Самый бесполезный в мире аэропорт" принял первый регулярный пассажирский рейс
- На дне моря в Одессе нашли затонувший автомобиль с погибшим в салоне
- Рыбака едва удалось спасти после поцелуя с рыбой
- Российского художника задержали в Париже за поджог Банка Франции
- Пожары на северо-западе Испании: есть погибшие
- Сильный ветер и ливни обрушились на канадскую провинцию
- Папа Франциск канонизировал еще 35 католических святых
- "Самый бесполезный в мире аэропорт" принял первый регулярный пассажирский рейс
- Стали известны имена жертв авиакатастрофы в Кот-д’Ивуаре
- Под Петербургом восьмилетняя девочка объявила себя "шахидкой"
- В Подмосковье выпал первый снег
- На дне моря в Одессе нашли затонувший автомобиль с погибшим в салоне
- В нацпарке Намибии погибли более ста гиппопотамов
- Граждане Молдовы погибли в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре
- "Самый бесполезный в мире аэропорт" принял первый регулярный пассажирский рейс
- Стали известны имена жертв авиакатастрофы в Кот-д’Ивуаре
- Шокирующие подробности по делу директора интерната, которого обвиняют в торговле людьми
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Будьте осторожны с компьютером.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно покупать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW