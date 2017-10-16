Российского художника задержали в Париже за поджог Банка Франции

Российского художника-акциониста Петра Павленского задержали в Париже после поджога входа в Банк Франции. Об этом сообщила фотограф Капуцин Анри, снимавшая акцию. По её словам, Павленского задержали примерно в 4:10 ночи.

Другим снимком поделилась активистка Сара Константин (Sarah Constantin). Она отметила, что акция направлена на «разрастание огня революции по всему миру». Согласно описанию цели акции в фотобанке Divergence Images, Павленский осуждает «банкиров, занявших место монархов» и призывает к «Великой французской революции», передает tjournal.ru.

В ноябре 2015 года Петра Павленского задержали в Москве за акцию под названием «Угроза». Она заключалась в поджоге центрального входа в здание ФСБ на Лубянке.

В январе 2017 года Павленский уехал из России во Францию после того, как в отношении него началась доследственная проверка по делу о насильственных действиях сексуального характера. В мае 2017 года он получил политическое убежище.