Рыбака едва удалось спасти после поцелуя с рыбой

Этот поцелуй мог стать смертельным. Британский рыбак поймал первую за день рыбину и по своей традиции поцеловал улов — но морское существо повело себя необычно.

Морской язык из отряда камбалообразных длиной 14 см, пойманный на пирсе курорта Боскомб в пригороде британского Борнмута, выскочил из рук 28-летнего Сэма Квиллиама и нырнул ему в рот, передает BBC.

«Она выскользнула у меня из рук, как кусок мыла, и заскочила прямо в рот и, можно сказать, нырнула мне в глотку. Я начал бегать вокруг, как безголовая курица, и затем грохнулся на землю», — рассказывает Квиллиам.

Как выяснилось позже, у рыбака нарушилось дыхание, произошла остановка сердца. Примчавшимся на место ЧП врачам скорой вместе с коллегами Квиллиама удалось вытащить рыбу из его глотки достаточно быстро, чтобы избежать летального исхода. Операция по извлечению морского языка была кропотливой: врач Мэтт Харрисон подцепил кончик хвоста ларингоскопом и бережно, чтобы не оторвать кусок рыбины, извлек ее. Если бы она развалилась, освободить дыхательные пути не удалось бы. И все же шипы и жабры морского языка поцарапали горло рыбака в процессе вытягивания. Парамедикам удалось вновь завести «мотор» рыбака за три минуты, что позволило избежать побочных эффектов.

Несмотря на случившееся, Квиллиам заявил, что не станет изменять своей традиции лобызать первую выловленную рыбу. Правда он поставил условие, согласно которому рыба для поцелуя должна «немного больше… и точно не камбала», передает Моя планета.