Мерцательная аритмия — одно из самых распространенных заболеваний, связанных с нарушением сердечного ритма. Она может приводить к возникновению тромбов и остановке сердца. Образование тромбов из-за нарушения сокращений предсердий происходит, как правило, в ушке левого предсердия. Эти сгустки крови могут через кровь попасть в различные органы, в частности, в головной мозг, и вызвать ишемический инсульт, отмечает РИА Новости.

Магнуссен и ее коллеги раскрыли необычные различия в развитии этой болезни сердца у мужчин и женщин, пытаясь найти различные генетические и негенетические факторы, такие как особенности диеты, вредные привычки или стиль жизни, влияющие на вероятность заполучить ее в средние и пожилые годы жизни.

Для ответа на этот вопрос ученые проследили за жизнью примерно 80 тысяч жителей Европы в возрасте от 24 до 97 лет, не имевших проблем с сердцем до начала наблюдений. За последующие 15-30 лет достаточно большое число из них приобрело мерцательную аритмию, что позволило медикам понять, какие факторы влияют на ее развитие.