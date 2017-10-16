Высокая смертность мужчин от болезней сердца и сосудов может объясняться тем, что мужчины чаще и раньше становятся жертвами аритмии сердца, связанной с развитием ожирения.
Мерцательная аритмия — одно из самых распространенных заболеваний, связанных с нарушением сердечного ритма. Она может приводить к возникновению тромбов и остановке сердца. Образование тромбов из-за нарушения сокращений предсердий происходит, как правило, в ушке левого предсердия. Эти сгустки крови могут через кровь попасть в различные органы, в частности, в головной мозг, и вызвать ишемический инсульт, отмечает РИА Новости.
Магнуссен и ее коллеги раскрыли необычные различия в развитии этой болезни сердца у мужчин и женщин, пытаясь найти различные генетические и негенетические факторы, такие как особенности диеты, вредные привычки или стиль жизни, влияющие на вероятность заполучить ее в средние и пожилые годы жизни.
Для ответа на этот вопрос ученые проследили за жизнью примерно 80 тысяч жителей Европы в возрасте от 24 до 97 лет, не имевших проблем с сердцем до начала наблюдений. За последующие 15-30 лет достаточно большое число из них приобрело мерцательную аритмию, что позволило медикам понять, какие факторы влияют на ее развитие.
Сильнее всего, к большому удивлению ученых, на нее влиял пол пациента – в среднем, примерно 6,4% мужчин, участвовавших в проекте, стало жертвами артимии, тогда как лишь 4,4% женщин получило подобный диагноз. Что еще интереснее, мужчины начали массово приобретать эту болезнь уже в 50 лет, тогда как среди женщин этот всплеск начался лишь в 60 лет.
Почему это произошло? Как полагают ученые, подобные различия обусловлены двумя взаимосвязанными вещами – большей подверженности мужчин различным воспалительным процессам и большей распространенности ожирения среди них. Как правило, появление лишних килограммов сопровождается появлением множества очагов воспаления в организме, что может способствовать развитию проблем с сердцем.
В частности, повышение индекса массы тела всего на один пункт повышало вероятность развития аритмии на 31% для мужчин, и на 12% для женщин. Другие факторы риска, такие как вредные привычки, стиль жизни и генетические факторы, играли заметно меньшую роль в развитии аритмии, чем воспаления и связанные с ними лишние килограммы.
Учитывая то, что население Земли стремительно стареет, ученые предлагают начать бороться с аритмией, одним из главных факторов риска для пожилых людей, уже сегодня, разрабатывая и продвигая стратегии по борьбе с эпидемией ожирения, охватившей почти все страны мира.
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авторы DW