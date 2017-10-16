Подведены итоги Дня вина: Молдову посетили больше 44 тысяч туристов

Национальные дни вина 7-8 октября в Молдове посетило 44,5 тыс. туристов. Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий Быткэ.

По его словам, среди гостей - граждане США, Румынии, Украины, России, Китая, Японии, Турции, Франции, Германии, Чехии и ряда других стран ЕС, а также официальные делегации из Литвы и Польши, состоящие из предпринимателей и руководителей местной публичной администрации.



Министр сообщил, что гостям праздника было предложено примерно 1 тыс. сортов вина этого и прошлых годов. Всего было продано 58 тыс. бутылок вина, а на дегустацию отдано 48 тыс. бутылок, передает Инфотаг.

Директор Национального бюро винограда и виноделия Георге Арпентин сказал, что всего было продано порядка 2 тыс. билетов, позволяющий дегустировать напитки участников, а также 15 тыс. фужеров для дегустации. Однако праздник посетило меньше людей, чем в прошлом году, поскольку во второй день стильный дождь помешал проведению полноценного праздника.

Организаторы отметили, что на проведение праздника потрачено порядка 2,7 млн. леев, а доход составил 1,7 млн., однако министр Быткэ отметил, что следует учитывать еще и то, что с продаж виноделы платят налоги в государственный бюджет.