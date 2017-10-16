Несколько десятков автомобилей Dacia Duster и специальное оборудование передано в понедельник в распоряжение Генерального инспектората полиции МВД.
Как сообщает Инфотаг, на церемонии передачи техники глава ГИП Александру Пынзарь сообщил, что "эти приобретения стали возможным, благодаря внедрению вместе с европейскими партнерами Стратегии реформирования инспектората на 2016-2020 гг."
"Цель реформы ГИП - максимально приблизить полицию к гражданам, обеспечивать их нужды и стать эффективным и профессиональным полицейским подразделением. Эти задачи будут решены. Вся первая партия оборудования и автомобили оценивается в 30 млн. леев. Эти средства были предоставлены ЕС напрямую в бюджет. Техника будет передана исключительно в районные и городские участки полиции для поднятия уровня оказания услуг", - сообщил он.
Первый секретарь Делегации ЕС в РМ Марко Геммер заметил, что ожидаемый итог реформы МВД РМ для зарубежных партнеров - современный эффективный полицейский.
"ЕС готов и в дальнейшем содействовать становлению в республике правоохранительного ведомства, сотрудники которого будут действовать исключительно в интересах сограждан и в рамках закона", - сообщил дипломат.
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авторы DW