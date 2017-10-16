Ученый заявил о возможности создания "лекарства от всех болезней"

Биохимики из Тринити-колледжа в Дублине приступили к исследованию мощного ингибитора MCC950, который, по их словам, может не только быстро справиться с любой простудой, но и оказать сопротивление аутоиммунным заболеваниям.

Виновником аутоиммунных заболеваний является белок NLRP3 (криопирин), который, активизируясь, вызывает воспалительный процесс и приводит к сбою иммунной системы. В этом случае система перестает выполнять свои функции, а порой даже начинает уничтожать организм хозяина. В первом случае это приводит к простуде, во втором — к аутоиммунным заболеваниям, например, рассеянному склерозу, диабету второго типа, атеросклерозу и болезни Альцгеймера.

Ученые многие годы пытаются найти механизмы, которые могли бы блокировать разрушительную деятельность иммунной системы. И хотя эффективное лечение все еще не найдено, эксперты начали исследование мощного ингибитора MCC950, который значительно замедляет нежелательную активацию NLRP3, передает Моя планета.

По словам ирландского профессора Люка О'Нила, руководящего группой по созданию молекулярного лекарства от аутоиммунных заболеваний, ингибитор был обнаружен фармацевтической компанией Pfizer.

«Наша исследовательская группа доказала, что MCC950 способна избирательно подавлять деятельность NLRP3», — заявил профессор РИА «Новости»

Он добавил, что MCC950 не вредит человеку, поскольку не блокирует действие иммунной системы против микробов, позволяя ей продолжать защищать организм. «Новая молекула отличается от многих сильных противовоспалительных средств. Период полувыведения нашего лекарства составляет всего три с половиной часа. И, конечно, прежде чем давать лекарство людям, мы проводим тщательные исследования на крысах и собаках», — рассказал он.