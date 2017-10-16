"К сожалению, WikiLeaks в настоящий момент является филиалом российской разведки, практически полностью подчиняющимся ей", — сказала Клинтон.

Политик уверена, что WikiLeaks работал в рамках согласованной "операции", инициатором которой был Владимир Путин. По мнению Клинтон, российский президент затаил на нее обиду еще с тех времен, когда она занимала пост госсекретаря и противостояла его "авторитаризму", передает РИА Новости.

Клинтон также заявила, что основатель сайта Джулиан Ассанж стал "своего рода нигилистическим оппортунистом, который делает ставку на диктатора".

По словам бывшего кандидата на пост президента, из-за публикаций WikiLeaks она потеряла около 77 тысяч избирателей. Клинтон полагает, что сайт не мог самостоятельно добиться такого эффекта без искусной поддержки извне.