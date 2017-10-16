Джерард Батлер попал в больницу

Британский актер Джерард Батлер оказался в больнице после того, как вылетел на своем мотоцикле с дороги. К счастью, серьезных повреждений в результате ДТП Батлер не получил.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Актер потерял управление из-за проезжавшей рядом машины. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь и 47-летнего Батлера отправили в больницу, где у него диагностировали порезы и ушибы, сообщает Вести.ру.

За свою карьеру Батлер снялся в целом ряде блокбастеров, включая "Рок-н-рольщик", "Законопослушный гражданин" и "300 спартанцев".