Первая в мире: исландцы заставили электростанцию улавливать углекислый газ

Исландская энергетическая компания Reykjavik Energy совместно с швейцарской Climeworks модернизировала геотермальную электростанцию Хедлисхейди, расположенную возле вулкана Хенгидль, установив на ней модули улавливания диоксида углерода. В результате станция стала первой в мире электростанцией с отрицательным выбросом углекислого газа.

Как пишет N+1, пока что новая система работает в тестовом режиме. В процессе работы модулей прямого улавливания CO2 вентиляционная установка прогоняет через специальные пропитанные аминами фильтры атмосферный воздух. Амины связывают углекислый газ, а затем они подвергаются нагреву от геотермального источника, в результате чего диоксид углерода высвобождается.

После этого углекислый газ поступает в установку с водой, где растворяется в ней. На последнем этапе процесса газированная вода закачивается в базальтовые породы на глубине 700 метров, где со временем происходит реакция и превращение углекислого газа в твердый минерал. По словам разработчиков модуля улавливания CO2 из Climeworks, такой системой можно оснастить любую геотермальную электростанцию, построенную на базальтовых породах.

Электростанция Хедлисхейди находится в 25 километрах от Рейкьявика. Ее мощность составляет 303 МВт. Также она поставляет в столицу Исландии 130 МВт тепла. По оценке компаний партнеров, применение модулей улавливания позволит станции изымать из атмосферы до 50 тонн углекислого газа в год, передает newsru.com.