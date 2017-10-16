Самый дорогой дом в мире выставили на продажу

На французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра выставили на продажу самый дорогой частный дом в мире. Особняк начала XIX века принадлежал королю Бельгии Леопольду II, французским виноделам и итальянской международной алкогольной компании. До официального объявления о продаже ходили слухи, что дворец продадут за 1 млрд евро, но владельцы дома называли их "абсурдом" и "нелепицей".

Villa Les Cedres ("Кедровая вилла") имеет площадь почти 1,7 тысяч кв. метров. Красочные фото внутреннего убранства особняка публикует информационное агентство Bloomberg. В четырехэтажной вилле есть 14 спален, а с террасы на крыше открывается вид на Лазурный берег и Альпы. В интерьере виллы Леопольда сохранился оригинальный паркет и мебель XIX века, гобелены, старинные портреты и высокие мраморные камины. В библиотеке особняка хранится до трех тысяч раритетных книг, некоторым из которых - несколько сотен лет.

Вилла имеет собственный участок земли размером 14,2 гектаров. Сад при "Кедровой вилле" - единственный частный ботанический сад, который входит в мировую десятку из-за разнообразия видов. На вилле растет около 15 тысяч видов деревьев, цветов и кустарников, передает newsru.com.

Виллу построили 187 лет назад. В свое время она принадлежала королю Бельгии Леопольду II, за что и получила название вилла Леопольда. Затем особняком владела семья французских винокуренных магнатов Марнье-Лапостолль. Сейчас поместье находится в собственности итальянской международной винодельни Gruppo Campari, которая в 2016 году приобрела компанию Марнье-Лапостоллей, сообщает РБК.

Текущий собственник предлагает купить особняк Villa Les Cedres за 350 миллионов евро. Французское поместье - абсолютный рекордсмен по стоимости в мире. Для сравнения, самый дорогой особняк в США был выставлен на продажу за 350 миллионов долларов.