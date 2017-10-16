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Британский музыкант Эд Ширан госпитализирован после ДТП в Лондоне
// фото: Neil Hall/Reuters
17:54, 16 Oct 2017
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Британский музыкант Эд Ширан был госпитализирован в Лондоне после ДТП в ходе которого автомобиль сбил его велосипед.

«У меня была небольшая велосипедная авария, сейчас я жду рекомендаций врачей, которые могут повлиять на некоторые из моих предстоящих шоу. Пожалуйста, следите за новостями», — написал Ширан в инстраграме.

26-летний музыкант должен начать тур в Азии 22 октября, передает Газета.ру.




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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Хорошо пойдут дела у финансистов.

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