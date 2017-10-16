Fiat Chrysler отзывает почти 470 тысяч небезопасных машин по всему миру

Концерн Fiat Chrysler Automobiles NV объявил об отзыве 469 988 автомобилей различных моделей, проданных в разных странах, в основном на американском рынке. Отзыв затрагивает внедорожники Jeep Liberty 2012 года, а также среднеразмерные седаны Chrysler 200 и DodgeAvenger 2012 - 2013 годов выпуска.

Причиной отзыва является дефект в системе активных подголовников, вследствие чего один из электронных датчиков может не привести в действие механизм срабатывания передних подголовников в случае удара в машину сзади, пояснили производители.

Более 414 тысяч отзываемых автомобилей было продано в США, где об этой проблеме итальяно-американский концерн оповестило Национальное управление по безопасности движения автотранспорта (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), в июне начавшее проверку в этой связи, отмечается в публикации.

В самой компании подчеркивают, что не знают о каких-либо инцидентах или травмах, связанных с упомянутым дефектом. Концерн уведомил, что разошлет извещения владельцам отзываемых авто по всему миру в ноябре, передает newsru.com.