После смерти Дмитрия Марьянова было заведено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру Дмитрию Марьянову.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, по результатам проверки в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей").

По словам друзей актера, Дмитрий Марьянов потерял сознание на даче в Подмосковье, где отдыхал. Знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Тогда актера отвезли на частной машине в сопровождении полиции в больницу, но было уже поздно, передает Вести.ру.