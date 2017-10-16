"Мы фактически прощались друг с другом": рейс в Индонезию завершился экстренной посадкой

Лайнеру авиакомпании AirAsia пришлось осуществить резкое снижение с последующим возвращением в аэропорт вылета из-за разгерметизации салона во время рейса из Австралии в Индонезию. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, хотя на борту возникла паника.

Инцидент произошел на рейсе QZ535 из Перта в Денпасар на острове Бали 15 октября. Самолет со 145 пассажирами на борту находился на высоте около 10 километров, когда в салоне произошла разгерметизация с выбросом кислородных масок, сообщает New York Daily News.

В то время как пилоты принимали меры для экстренного снижения, бортпроводники, по словам очевидцев, выглядели напуганными и дезориентированными, что вызвало ответную панику среди пассажиров.

"Я взяла телефон и набрала сообщение родным, надеясь, что они получат его", — сообщила одна из пассажирок по имени Леа. "Мы все фактически прощались друг с другом. Это было ужасно".

"Стюардессы кричали: "Чрезвычайная ситуация!" Они были просто в истерике", — рассказал пассажир Марк Бэйли. "До этого момента никакой паники не было, но тут запаниковали все".

Пилотам пришлось за девять минут опустить лайнер до высоты трех километров, чтобы обеспечить поступление нормального воздуха в салон. После этого самолет приземлился в аэропорту Перта, откуда вылетел за 78 минут до этого.

Авиакомпания совместно с авиационными властями Австралии ведет расследование случившегося, сообщает Вести.ру.