Мария Кэрэуш останется под арестом

Отстранённая от должности замминистра финансов Мария Кэрэуш останется под арестом в изоляторе. Так решили судьи Апелляционной палаты после того, как адвокаты опротестовали ее заключение под стражу на 30 дней.

Марию Кэрэуш и троих предпринимателей задержали в начале октября. По данным следствия, она убедила главу Республиканской клинической больницы перевести 15 миллионов леев, которое правительство выделило на ремонт одного из зданий РКБ.

Чиновница также потребовала, чтобы тендер на проведение ремонтных работ выиграла указанная ею фирма. Ей грозит до 15 лет тюрьмы и штраф почти в полмиллиона леев и лишение права занимать определённые должности в течении 15 лет.