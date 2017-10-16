"По запросу об оказании помощи от португальских властей пожарные самолеты из Италии направлены в рамках механизма гражданской обороны ЕС. Эти специализированные самолеты будут действовать в наиболее пострадавших областях Португалии и оказывать ценную поддержку национальным усилиям", — заявил Стилианидис.

Сейчас в Португалии активными остаются 108 очагов пожаров, стихийное бедствие ликвидируют 5 тысяч пожарных. В центральной и северной частях страны объявлен "красный", максимальный, уровень опасности, сообщила директор португальской службы Гражданской защиты Патрисия Гаспар. Она считает, что борьба с огнем продолжится минимум до вторника. Около 15 автомобильных дорог перекрыты, передает РИА Новости.