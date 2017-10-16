Так, по информации издания, недавно уволились сразу четырнадцать кулинаров, официантов и сотрудников кухонного персонала. Наибольшее беспокойство вызвал уход семи опытных шеф-поваров, которым будет трудно найти замену.

Отмечается, что членам персонала регулярно приходилось перемещаться между Виндзорским замком и Букингемским дворцом. Кроме того, они должны были принимать участие в мероприятиях, организованных принцем Чарльзом, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

При этом сотрудники не имели возможности полноценно отдыхать от работы и видеться с семьями, а компенсации за сверхурочный труд им не выплачивались.

Представители двора опровергли информацию о массовом увольнении персонала, пояснив, что ротация происходит в обычном режиме, передает РИА Новости.