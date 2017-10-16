На встрече в Кишиневе обсуждали опыт Словакии в процессе евроинтеграции

Опыт Словакии в процессе европейской интеграции и модели, которые могут быть переняты Молдовой, обсуждались на встрече вице-спикера Юрия Лянкэ с председателем парламентского Комитета по европейским делам Национального совета Словакии Любошем Блахой, который находится в молдавской столице с визитом.

Темами дискуссий стали европейский вектор республики и успехи, достигнутые в выполнении Соглашения об ассоциации, передает Молдпрес.

«При поддержке ЕС Республика Молдова может добиться успехов в изменении менталитета граждан и модернизации учреждений. У Республики Молдова есть шансы только в случае реализации реформ, дающих результаты», - сказал Юрий Лянкэ.

Вице-спикер также отметил процесс гармонизации национального законодательства с законодательством ЕС, уточнив, что это непросто, и молдавскому парламенту нужен опыт дружественных государств, чтобы не повторить допущенных другими странами ошибок.

«Мы должны перенять хорошие практики в процессе приближения законодательства к законодательству ЕС и уметь сообщать о полученных результатах гражданам», - сказал Юрий Лянкэ.

Вице-спикер высоко оценил решение Словакии включить Молдову в список первых трех стран, получающих помощь в целях развития. Молдова является единственной в Европе страной, отобранной для получения помощи со стороны Словакии, период действия программы помощи - с 2014 по 2018 год.

В свою очередь, Любош Блаха призвал молдавские власти прилагать усилия, чтобы Молдова в соответствующий момент стала государством-членом ЕС.